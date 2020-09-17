ماجد سيف الغرير: "الإمارات اليوم" علامة مضيئة في تاريخ الصحافة

المصدر: دبي ــ سامح عوض الله:

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «صحيفة (الإمارات اليوم) أحد الصروح الصحافية الوطنية العريقة، ولطالما كانت رافداً مهماً للحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في دولة الإمارات». وأضاف «أود أن أهنئ قيادات الصحيفة، وكل العاملين بها، على جهودهم الحثيثة، التي امتدت على مدار عقد ونصف العقد من العمل الجاد والمخلص، من أجل رفعة الوطن».

وأكد الغرير أن «(الإمارات اليوم) أصبحت علامة مضيئة في تاريخ الصحافة والرأي في الدولة، ولاعباً محورياً في دورها التنويري بالمنطقة، من خلال أعمالها الصحافية المتميزة في كل مجالات الحياة». مشيراً إلى أن الصحيفة المرموقة، هي رمز للصحافة النزيهة، التي تتمتع بأعلى درجات الصدقية». وأضاف أنه «بفضل توجهاتها المستنيرة ومقالاتها الموثوقة، أصبحت مرجعاً للأسرة الإماراتية، ولأفراد المجتمع جميعاً، ومساهماً في خلق مستقبل مزدهر لكل أبناء الوطن».

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