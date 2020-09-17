مدير عام إقامة دبي يكرم عاملاً قضى أكثر من 25 عاما من العمل المتفاني

المصدر: دبي - الامارات اليوم

في لفتة تقديرية كرم سعادة اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، العامل عبدالقهار شاه نواز ، بعد أن قضى أكثر من 25 عاما من العمل المتفاني في إقامة دبي.

وأكد المري أن إقامة دبي حريصة على تكريم جميع العاملين فيها بما فيهم فئة العمالة المساندة، كونهم أحد الشرائح المهمة في عملية التنمية والبناء في الدولة، ولما لهم من دور كبير في مختلف المجالات. مؤكداً أن هذا التكريم هو تعبير صادق للجهود المبذولة التي قام بها عبدالقهار وعطائة المتميز في خدمة الإدارة وهو أقل ما يمكن تقديمه نظير ما قام به خلال سنوات عمله تحت أسرة إقامة دبي.

وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لعبدالقهار على جهوده وإخلاصه في عمله، والتي أثمرت عن سيرة طيبة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرة حياته وعودة سالمة إلى عائلته .

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