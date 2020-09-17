وزراء ومسؤولون: «الإمارات اليوم» علامة فارقة في المشهد الإعلامي المحلي

وجّه وزراء ومسؤولون التهنئة لأسرة صحيفة «الإمارات اليوم»، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، وأكدوا أن الصحيفة شكلت علامة فارقة في المشهد الإعلامي المحلي، وقدمت نموذجاً إعلامياً وطنياً ناجحاً، مشيرين إلى أن «الإمارات اليوم» تعتبر مرجعاً إعلامياً، لما تتمتع به من صدقية وموضوعية.

وقالوا إن الصحيفة واكبت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً للإعلام العربي والعالمي، مؤكدين أنها تبحث بموضوعية في هموم وطموحات الوطن والمواطن. وأشادوا بجهود أسرة التحرير، لما قدمته من نموذج مميز للعمل الصحافي الذي أضاف تنوعاً للمشهد الإعلامي لدولة الإمارات.

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