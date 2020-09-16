منح دراسية في المدارس الحكومية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية .. أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع " مكتب فخر الوطن " مبادرة "حياكم" وهي عبارة عن برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية تقدم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة.

ويحصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية بدءا من العام الدراسي الحالي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية وذلك تقديرا لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

ووصل عدد المستفيدين إلى الآن 1850 طالبا وطالبة على مستوى الدولة ومن المقرر انتهاء موعد تقديم الطلبات لهذا العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وستتوفر المنح ابتداءا من العام الدراسي الحالي لأبناء أبطال الخطوط الأمامية العاملين في القطاع الصحي وتغطي تكاليف التعليم وأجهزة الحاسوب المحمولة ومصاريف النقل المدرسي من الآن حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ومكتب فخر الوطن فيما يتطلع كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال إطلاق وإنجاز مبادرات وبرامج نوعية بالتعاون مع مختلف الجهات التعليمية في الدولة.

وتسهم مبادرة "حياكم" التي تستهدف أسر العاملين في مجال الرعاية الصحية في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي ومساعدة الأسر في تحمل الأعباء المالية بسبب " جائحة كوفيد -19 " وتأمين الدراسة لأبنائها في المدارس الحكومية حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية وهو ما ينعكس إيجابا على العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الإحساس بالأمان عبر توفير فرص تعليمية بمستوى متقدم وتحقيق الرعاية والمتابعة لأبناء خط الدفاع الأول في المدرسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية إضافة إلى احتياجاتهم التعليمية في المنزل في ظل غياب ولي الأمر الذي هو في حالة من الجهوزية على الخطوط الأمامية بما يحفزه للاستمرار في عطائه الكبير الذي يتمثل في التضحيات التي يقدمها لمواجهة المخاطر الصحية في الدولة عبر تقديمه الرعاية الطبية.

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