إحالة عريس آسيوي إلى النيابة العامة لإقامته حفل زفافه من دون التزام بالتدابير الوقائية من «كورونا»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة عريساً آسيوياً، أقام حفل زواجه في إحدى صالات الأفراح بالإمارة من دون الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية المعتمدة لإقامة الحفلات، حيث نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح عدم التزامه والمدعوين بإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مخالفاً بذلك قرارات النائب العام للدولة في ما يخص التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وقالت شرطة رأس الخيمة إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.

من جهتها، أشارت دائرة الاقتصادية برأس الخيمة إلى أنها قامت بإغلاق صالة أفراح، وفرض عليها غرامة مالية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف دون أخذ الموافقات المسبقة المطلوبة، ولعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات.

وأكدت شرطة رأس الخيمة حرصها الدائم على سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وعدم تهاونها مع كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل معاً على الحد من انتشاره والقضاء عليه، من خلال التزام الجميع بكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام والتعاون حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع.

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