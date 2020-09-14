3205 معاملات بمحاكم رأس الخيمة الشهر الماضي

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الدائرة قدمت 3205 معاملات في خدمة الكاتب العدل، بارتفاع 29%، خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل بذلك أعلى نسبة في عدد الخدمات المنجزة خلال فترة جائحة فيروس «كورونا»، وذلك إثر عودة الحركة الاقتصادية بالإمارة، وارتباط خدمة الكاتب العدل بالأنشطة الاقتصادية والأعمال، إضافة إلى نجاح تطبيق نظام العمل عن بُعد، وتفعيل القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمة، ما أسهم في سرعة الحصول على الخدمات.

وأوضح أن نسبة إنجاز معاملات خدمة الكاتب العدل من قبل المتعاملين، عبر القنوات الذكية والإلكترونية وتطبيق «واتس أب»، بلغت 100%، نتيجة استخدام الخدمات الإلكترونية وتقديم كل الخدمات عن بُعد.

وأضاف أن محاكم رأس الخيمة تقدم خدمات الكاتب العدل والوكالات والعقود والإخطارات العدلية، عبر ستة أفرع منتشرة في الإمارة إلى جانب المقر الرئيس، وهي مركز الكاتب العدل - فرع دائرة البلدية، وفرع دائرة التنمية الاقتصادية، وفرع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز إسعاد المتعاملين في منطقة اصفني، ومركز «تسهيل» في منطقتَي الرمس والجويس.

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