بلدية أبوظبي تدعو مزاولي المهن العقارية إلى الحصول على الترخيص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع الأراضي والعقارات ورشة تخصصية توعوية، استهدفت أصحاب المهن العقارية لشرح منهجيات الحصول على الترخيص من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة، كما أكدت ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة المهن العقارية، وذلك وفقاً لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي رقم 3 لسنة 2015.

وأوضحت البلدية أن دائرة البلديات والنقل، ضمن سعيها للارتقاء بالمهن العقارية في إمارة أبوظبي والتشجيع على مزاولتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، أصدرت قراراً يتضمن إعفاء أصحاب المهن العقارية من الرسوم الخاصة بالحصول على الترخيص، باستثناء رخصة شركة الوساطة العقارية ورخصة المطور الرئيس.

وحضر ورشة العمل 471 مشاركاً (عن بُعد) يمثلون الشركاء الاستراتيجيين في القطاع العقاري والمهن العقارية متضمنة: (شركات وساطة ومطورين، وشركات مساحة، ومقيمين عقاريين، وبائعي المزاد، وبنوكاً ومدققين ماليين). وحققت الورشة مشاركة فعالة لجميع الحضور في مناقشة الإجراءات المتبعة وتوضيح دور القانون والعمل مع الشركاء لتعزيز مساهمة القطاع كأحد محركات النمو في إمارة أبوظبي.

وبهدف تحقيق أعلى معدلات رضا وسعادة المتعاملين، وتعزيز مسيرة الابتكار، والمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة من البلدية، يتم تقديم جميع الخدمات العقارية رقمياً.

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