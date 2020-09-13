بلدية دبي تشدد على التزام المنشآت والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بصورة دقيقة

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

شددت بلدية دبي على ضرورة التزام المؤسسات و الانشطة ذات الصلة بالصحة و السلامة مثل المنشآت الفندقية , مراكز التسوق و المؤسسات التجارية , المؤسسات الغذائية مثل المطاعم و المقاهي و غيرها ، منافذ بيع و تداول المنتجات الاستهلاكية, المؤسسات التعليمية, الصالونات الرجالية والنسائية، مراكز التدليك والاسترخاء، مراكز اللياقة البدنية، المغاسل، الأماكن المخصصة للتدخين , الأماكن الترفيهية ,الأسواق التابعة للبلدية , وغيرها من الأنشطة ضمن نطاق اختصاصها في دبي بشكل تام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

وأكدت البلدية أهمية عدم التساهل في تطبيق البروتوكولات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، أو الإخلال بأي منها، وضرورة الالتزام الكامل من الجميع بالتعاميم التي تم الاعلان عنها أو توزيعها على كافة الجهات المذكورة، والتي تم نشرها كذلك عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي.

وأوضحت بلدية دبي أن كوادرها الرقابية مستمرة في القيام بالحملات التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأماكن المُشار إليها بصورة تامة بالإجراءات الوقائية، مؤكدة أنه سيتم مخالفة الجهات غير الملتزمة وإغلاقها بشكل مباشر طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصا منها لتعزيز حمايةً صحة جميع افراد المجتمع سواء زوار المنشأة أو العاملين فيها او غيرهم.

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