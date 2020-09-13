إطلاق «الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إطلاق الدورة الخامسة من «برنامج الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة»، الذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بدور الإمارات في منظمة الأمم المتحدة، وإشراكهم في منظومة العمل الخارجية للإمارات من خلال إكسابهم الخبرات تجاه أحدث الممارسات الدبلوماسية من أجل تأهيل جيل جديد من الشباب القادر على تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

كما يهدف البرنامج إلى توفير البيئة الملائمة للشباب المشاركين في البرنامج لبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وتكوين شبكة علاقات مهنية تدعم خططهم المستقبلية، فضلاً عن المساهمة في إثراء نقاشات الأمم المتحدة المعنية بقطاع الشباب، وتعريف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققها الشباب الإماراتي.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، أن برنامج الإمارات للمندوبين الشباب يجسد رؤية القيادة بخلق نموذج عالمي لشخصية الشاب الإماراتي وتمكينه ودعمه في المحافل الدولية، وأن المشاركة المستمرة للشباب الإماراتي في هذا البرنامج تشكل محطة نوعية رئيسة لتطوير قدرات ومهارات الشباب من خلال الاطلاع على أهم القضايا العالمية التي يتم طرحها داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، وكذلك تشجيعهم على بحث ومناقشة القضايا والتحديات العالمية التي تواجه الشباب مع طرح الحلول الفاعلة لها وبما يعود بالفائدة على شباب العالم.

وأعلنت المؤسسة عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني: https:/‏‏/‏‏un.youth.gov.ae/‏‏ الذي يستمر حتى تاريخ 19 من سبتمبر الجاري، حيث سيتم إجراء فعاليات البرنامج (عن بعد) بتوقيت مدينة نيويورك الأميركية، بسبب تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليتم بعدها اختيار شابين إماراتيين للانضمام لبرنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب، ممن ستنطبق عليهم معايير الاختيار للالتحاق بالبرنامج، الذي يمتد ثلاثة أسابيع حداً أدنى وشهرين حداً أقصى.

وتتضمن معايير اختيار المندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة شروطاً عدة تشمل: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ويراوح عمرة من 20 حتى 25 عاماً مع اتقانه للغتين العربية والإنجليزية. وكذلك تمتع المتقدم بمهارات شخصية في التواصل والخطابة أمام الجمهور، فضلاً عن ضرورة الإلمام بالقضايا الرئيسة التي تواجه الشباب في دولة الإمارات.

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