ارتفاع طفيف في «الحرارة» اليوم.. وطقس صحو حتى منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي على المناطق الشرقية، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، متوقعاً أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضح أن طقس اليوم سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على المناطق الداخلية.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيصبح رطباً خلال ساعات الليل، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً غرباً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس، غداً، سيظل صحواً، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، يتحوّل إلى رطب خلال ساعات الليل وحتى صباح بعد غد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية غرباً، مشيراً إلى أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏س.

وأوضح المركز أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً في 23 سبتمبر الجاري، بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي، مبيناً أن هذا الشهر سيشهد رياحاً نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية.

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