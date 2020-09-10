50 ألف درهم لفك حجز المركبة المتجاوزة الإشارة الحمراء بأبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

فرض القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، لفك حجز المركبة في حالة تجاوز الإشارة الحمراء، إضافة لدفع المخالفة وسحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل 6 اشهر تبدأ من تاريخ سحب الرخصة .

وأوضحت شرطة أبوظبي، أنه في ارتكاب مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، يكون المخالف ملزم بسداد الغرامة المالية لهذه المخالفة بقيمة 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوما حسب ما نص عليه قانون المرور الاتحادي، ثم سداد غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، للتمكن من فك الحجز على المركبة، حسب ما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2020، وفي حال عدم سداد الغرامة المتعلقة بالحجز، خلال 3 أشهر، سيتم بيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني.

وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اعتباراً من أمس الأربعاء تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وقال مدير قطاع العمليات المركزية العميد سهيل سعيد الخييلي ان القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقين خلال الأعوام الماضية بهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات.

وذكر الخييلي ان مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة و تحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعا للواقع المروري وقامت بدراسة اخطر المخالفات المسببة للحوادث بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news