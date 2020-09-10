«دفاع مدني» أبوظبي تتخذ تدابير احترازية لتفادي حوادث «الغاز»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

زار وفد من دائرة تنمية المجتمع مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، للاطمئنان على المصابين في الحادث الذي وقع نهاية الشهر الماضي بشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي جراء تسرّب للغاز في أحد المطاعم.

وكان سموه وجّه الدائرة بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كل أنواع الدعم لهم، متمنياً سموه شفاءهم العاجل.

وتضمن الوفد رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، ووكيل الدائرة، المهندس حمد علي الظاهري، ومدير عام هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية، سلامة عجلان العميمي، يرافقهم عدد من المسؤولين.

وأكد الخييلي، خلال زيارته للمصابين وذويهم حرص القيادة على توفير الدعم اللازم لهم لتعزيز دورهم بالإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وضمان مستوى معيشة وحياة كريمة لجميع المقيمين في أبوظبي، متمنياً لهم الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

وأضاف أن الدائرة تحرص على توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، من المواطنين والمقيمين، بمختلف شرائحهم وجنسياتهم وثقافاتهم، لضمان تعزيز جودة حياتهم، وتوفير مستوى معيشة لائق للجميع.

من جانب آخر، وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية للاستخدام الآمن للغاز، لحماية المجتمع من المخاطر المحتملة للممارسات الخاطئة لاستخدام الغاز، ولتفادي حدوث أي حرائق، ومنها اعتماد عقود الصيانة وعقود تزويد الغاز في المرافق التجارية والمباني التي تستخدم الغاز لمزاولة نشاطها، من «الدفاع المدني».

وشددت الإدارة على ضرورة التأكد من سلامة تمديدات أنظمة الغاز، وتركيب أجهزة الكشف عن تسرب الغاز في المنازل، فضلاً عن قيام المنشآت التجارية التي تستخدم الغاز في ممارسة أنشطتها، بالتعاقد مع شركات مرخصة من الإدارة العامة للدفاع المدني.

ووضعت الإدارة العامة للدفاع المدني خمسة اشتراطات للاستخدام الآمن للغاز في المنازل، هي: التأكد من سلامة التمديدات، واختبار منظم الغاز المناسب لموقد الطبخ، والتأكد من وجود نظام حماية في موقد الغاز، وتوفير تهوية مناسبة في المطبخ، وعدم وضع الأسطوانات في أماكن معرضة للشمس بشكل مباشر، وتركيب جهاز الكشف عن تسرب الغاز.

كما وضعت أربعة اشتراطات لاستخدام الغاز في المرافق التجارية والمباني التي تستخدم الغاز لمزاولة نشاطها، وهي: التأكد من وجود تراخيص سارية المفعول لشركات الغاز قبل التعاقد معها، والتأكد من حيازة الفنيين لتراخيص معتمدة عند قيامهم بأعمال الصيانة والتركيب لأنظمة الغاز قبل دخولهم الموقع، واستخدام معدات أنظمة الغاز المرخصة من الدفاع المدني، واعتماد عقود الصيانة وعقود تزويد الغاز من الدفاع المدني.

وشهدت أبوظبي، نهاية الشهر الماضي، حادث انفجار غاز، أدى إلى وفاة شخصين حيث كان أحدهما في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة، وتوفي جراء سقوط قطعة إسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة.

وأفادت شرطة أبوظبي بأنه حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث، الذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز، ما تسبب في تسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية.

وتعاملت فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي مع الحادث، الذي أدى إلى إصابات بين بسيطة ومتوسطة، فيما أخلت شرطة أبوظبي المبنى وقائياً، ووفرت مساكن مؤقتة لهم لحين الانتهاء من تأمين المبنى بشكل كامل.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز، واتباع الإرشادات في تخزين ونقل واستخدام أسطوانات الغاز.

وبينت أن هناك مجموعة من اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز، تتمثل في ضرورة وضعها على مستوى سطح الأرض خارج المبنى في الهواء الطلق، مع توفير تهوية طبيعية كافية، وحفظها في مكان جاف ونظيف، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، وعدم وضعها بالقرب من المخارج المخصصة للطوارئ والواجهات الزجاجية، وعدم وضع أكثر من أسطوانتي غاز بحجم 24 كلغ في مكان واحد، كما نصححت بوضع كاشف غاز في المطبخ لكشف تسرب الغاز بشكل مبكر، إن حدث.

أسطوانات الغاز

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني من خطورة إهمال اشتراطات السلامة عند التعامل مع أسطوانات الغاز، إذ قد تتحول إلى خطر قاتل، وتتسبب في حوادث الحرائق بسبب السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، وقلة وعي الكثيرين في استخدامها بشكل غير مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وحثت أصحاب المنازل والمطاعم على ضرورة التأكد من توافر مستلزمات السلامة الخاصة بأسطوانات الغاز، والالتزام بشروط الوقاية والسلامة لتجنب حوادث انفجار أسطوانات الغاز، وأهمها إحكام إغلاقها بعد الاستعمال، والتأكد من عدم وجود أي تسرب في المنظم أو الخرطوم المرتبط بالغاز.

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