مذكرة تفاهم لتنظيم تصاريح الأراضي المتأثرة بـ «مسار 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، مذكرة تفاهم بشأن تنظيم الأعمال المتعلقة بإصدار التصاريح للأراضي المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم علاقتهما، في ما يتعلق بالتنسيق وتبادل وتحديث المعلومات والمعرفة بينهما، ووضع إطار لمزاولة أي أعمال إنشائية على الأراضي، الواقعة ضمن منطقة حماية القطارات أو المتأثرة بها ومسارات القطارات المخطط لها، والتنسيق بين الإدارات ذات الصلة لدى كلا الطرفين في ما يتعلق بإصدار التراخيص الخاصة بتلك الأراضي، وتحديد إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء وإسعاد المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، بما يعود بالنفع العام على المجتمع والاتفاق على تحديد آليات التواصل بين الطرفين. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، عبدالمحسن يونس، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة في طريق الوصول إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين، بالنظر لما تحمله هذه الشراكة من أهمية بالغة في تنظيم الأعمال المتعلقة بإصدار التصاريح للأراضي، في المناطق المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020.

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