تخريج الدفعة الأولى من برنامج "دبلوم المؤثرين"

المصدر: دبي - وام

قام نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي التابع لنادي دبي للصحافة بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في "دبلوم المؤثرين" المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، ومركز التطوير المهني المستمر البريطاني "CPD" Continuing Professional Development"، كأول دبلوم أكاديمي في العالم معني بتدريس الاتجاهات المستقبلية لمنصات التواصل الاجتماعي، وتقييم الآثار التفاعلية التي تمكن من تطوير أبعاد جديدة لعمل هذه المنصات.

وشارك في الدفعة الأولة من "دبلوم المؤثرين"، إعلاميون مؤثرون لهم إسهامات ومبادرات إيجابية على المستوى العربي، في حين ستباشر الدفعة الثانية من "دبلوم المؤثرين" الدراسة مطلع سبتمبر 2021، بمشاركة خبراء وصناع المحتوى في كبرى شركات التواصل الاجتماعي في العالم مثل: "فيسبوك" و"تويتر " و"لنكد إن" و"غوغل"، و"انستغرام".

وساهم برنامج دبلوم المؤثرين الذي أطلقه النادي العام الماضي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإعلام، عبر برامجها العلمية في مجال الإعلام الرقمي، في ترسيخ مكانة ودور دبي كمنبر إعلامي رائد في المنطقة وإيجاد ابتكارات وإبداعات جديدة في المضمون الإعلامي، بما يلبي الاحتياجات الرئيسة في مجال تطوير قدرات رواد التواصل الاجتماعي والاستعداد للمستقبل على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية.

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