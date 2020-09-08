«قضاء أبوظبي» توفر مساعدة قانونية لـ 13 ألف متعامل في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد المحامين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين في الدائرة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 1055 محامياً، منهم 752 محامياً من الذكور و303 من الإناث، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من التوجيه والإرشاد القانوني الخاص بقسم المساعدات القانونية في الدائرة خلال النصف الأول بلغ 13 ألفاً و855 متعاملاً.

وأفاد مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء في الدائرة، خميس مبارك القبيسي، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة، أمس، عن بعد، تحت عنوان «المساعدات القانونية وشؤون المحاماة.. جهود داعمة للعمل القضائي»، بأن أعلى نسبة للمحامين خلال العام الماضي كانت للفئة العمرية من 40 إلى 49 عاماً، حيث وصل عدد المحامين فيها إلى 334 محامياً.

وأشار إلى أن 40 محامياً من المقيدين لدى الدائرة حاصلون على درجة الدكتوراه، و50 محامياً حاصلون على شهادات الماجيستير والدبلوم العالي، مشيراً إلى أن عدد حالات الندب الجزائي للمحامين بلغت 250 حالة، وأن قيمة مدفوعات أتعاب المحاماة للندب الجزائي مليون و480 ألف درهم، وأن عدد طلبات تجديد قيد المحامين بلغ 550 طلباً. فيما أكدت رئيس قسم المساعدات القانونية في الدائرة، منى الرئيسي، أن القسم واصل بالتزامن مع محاربة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) تقديم مساعداته للمتعاملين عن بعد من خلال مركز الاتصال الخاص بالدائرة، مشيرة إلى استفادة 13 ألفاً و855 متعاملاً من خدمات التوجيه والإرشاد القانوني الخاصة بالقسم خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفتت إلى أن القسم يوفر التوجيه والإرشاد القانوني، وتكليف محامٍ للترافع عن غير ميسور الحال في كل مراحل الدعوى، مشيرة إلى استفادة 193 متعاملاً خلال العام الماضي من خدمات القسم بتعيين محامٍ، و556 متعاملاً بالإعلان بالنشر.

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