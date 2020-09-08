«قانونية دبي» تناقش تطوير منظومة التقاضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومحاكم دبي، اجتماعاً تنسيقيّاً، ناقش خلاله الطرفان الإجراءات والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التقاضي في ما يتعلق بالدعاوى الحكومية التي تباشرها الدائرة ممثلة عن حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها أمام الهيئات القضائية المختصة، ضماناً لسرعة اقتضاء حقوق تلك الجهات.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تحديث نظام محاكم دبي الإلكتروني بما يتوافق مع متطلبات عمل الدائرة في تسجيل الدعاوى الحكومية، والإيداع الإلكتروني للمذكرات القانونية، وهو ما يدعم من جانب آخر ما تبذله الجهتان من جهود في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واستمرارية العمل عن بُعد، كما بحث الاجتماع منْحَ مستشاري الدائرة المعنيين صلاحية الاطلاع على الدعاوى الحكومية المقيدة في النظام لضمان متابعتها.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات الحكومية، وضوابط تقديم الطلبات من قِبل الدائرة عبر خدمة «وياك» الإلكترونية، وكذلك رسوم إعلان الدعاوى.

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