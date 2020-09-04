"الطوارئ والأزمات" تعدل إجراءات دخول إمارة أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن تعديل إجراءات دخول إمارة أبوظبي تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كوفيد-١٩.

سيتمكن سكان وزوار إمارة أبوظبي بدءاً من يوم السبت ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ الدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص الليزر DPI وذلك خلال ٤٨ ساعة من استلام النتيجة. ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR.

واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم ٦ أيام متواصلة فأكثر.

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