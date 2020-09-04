شرطة أبوظبي تكافح «كورونا» بـ «تنزه بأمان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة تثقيفية في متنزه العين للحياة البرية تحت شعار «تنزه بأمان»، ركزت على التوعية بمخاطر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحثت الزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وأفاد قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، بأن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة في توعية الزوار والسياح وعكس الصورة الحضارية للدولة بمختلف مجالاتها.

وأوضح أنه تم تثقيفهم بأهمية تفادي الإصابة بالعدوى أو التسبب في نقلها من خلال تعريفهم بالشروط التي يجب أن يتبعها مرتادو الحدائق والمتنزهات بمنطقة العين من أجل سلامتهم وسلامة مرافقيهم.

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