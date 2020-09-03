"الخدمة الوطنية" تدعو فئتين لتحديد موقفهما من التجنيد

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية فئتين إلى ضرورة التوجه لأقرب شعبة تجنيد لمقر سكنهم للانتهاء من إجراءات التسجيل وتحديد الموقف النهائي من الخدمة الوطنية وتقديم كافة الوثائق الرسمية المطلوبة.

وذكرت أن الفئة الأولى هي (الابن الوحيد)، والفئة الثانية حالات الرسوب والإعادة في الصف الثاني عشر، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من لا يقوم بالتسجيل وتحديد موقفه النهائي من الخدمة الوطنية.

جدير بالذكر أن مراكز التدريب في القوات المسلحة، استقبلت الشهر الماضي، شباب الوطن من مجندي الدفعة الـ 14 للخدمة الوطنية التأسيسية الخاصة بخريجي الصف الثاني عشر «الثانوية العامة» للعام الدراسي 2020 - 2021 وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهم.

وتوافد الملتحقون بالخدمة الوطنية في مختلف المراكز المخصصة لاستقبال الدفعة الـ 14 من الخدمة الوطنية، وهي معسكر تدريب العين ومعسكر سيح لحمه وليوا والمنامة منذ الصباح بأعداد كبيرة، حيث تم تسجيلهم في الدورة، وتسليمهم متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم، وتعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي.

وكان المجندون قد خضعوا لإجراء فحوصات قبل التحاقهم بالدورة للحفاظ عليهم وحمايتهم من جائحة «كوفيد-19» تحت إشراف مستشفى زايد العسكري وشركة «صحة» الذين حرصوا على تقديم الرعاية الصحية لهم وفقاً لأعلى المعايير.

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