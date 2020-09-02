شرطة أبوظبي تُسعد منتسبيها بخدمات جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة كاتب العدل، التي تشمل توثيق وتصديق المحررات والإقرارات القانونية، لرفع جودة وكفاءة مركز خدمة وإسعاد العاملين في قطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع مديرية الشؤون القانونية.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، حرص القيادة الشرطية على تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز عملية الاتصال والتواصل الإيجابي، وجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، بهدف رفع نسبة السعادة الوظيفية والأجواء الإيجابية لدى عناصر الشرطة في أماكن العمل وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ووضع الحلول التي تسهم في تحسين جودة العمل والتميز الوظيفي.

وأوضح أن الخدمات الجديدة تتعلق بمراكز كاتب العدل التي ستشمل توثيق وتصديق المحررات والإقرارات القانونية، سعياً لتمكين الموظفين من إنجاز المعاملات بطرق بسيطة وذكية، واختصار زمن الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة، مؤكداً أن شرطة أبوظبي تسعى دائماً لتأمين رؤيتها وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

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