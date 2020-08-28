حمدان بن محمد بن راشد يلتقي خريجات الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين من العنصر النسائي في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة أثبتت جدارتها في كافة الميادين، واستطاعت أن تحقق إنجازات نوعية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن تكون جديرة بالثقة ضمن المناصب القيادية التي تقلّدتها، ونجحت في أداء كافة المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، كشريكة في الحياة، وركيزة لتقدم المجتمع، وعنصر مؤثر في بناء المؤسسات وإدارتها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بخريجات الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين من العنصر النسائي اللواتي انضممن إلى أكاديمية شرطة دبي لدفعة 2016-2020، وذلك بحضور عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي،

وقال سموه: "نحن اليوم، وفي ميدان شرطي أمني، نفخر بتخرج النواة الأولى من الطلبة المرشحين من العنصر النسائي اللواتي أخذن على عاتقهن مسؤولية الدفاع عن الوطن والسهر على أمنه وسلامة أفراده وحماية مكتسباته".

وبارك سمو ولي عهد دبي للطلبات المرشحات تخرجهن بتفوق وتميز، وفوزهن ببطولات رياضية على مستوى الدولة، موجهاً سموه الخريجات لكي يكُنّ على قدر المسؤولية التي أوكّلت إليهن، وأن يكنّ خير نموذج للمرأة الإماراتية العاملة في الميدان الشرطي والأمني.

وأضاف سموه: "منذ أن انضمت المرأة إلى القيادة العامة لشرطة دبي في العام 1967، وهي في تدرج مستمر نحو الريادة، وأثبتت تميزاً في قدراتها الإدارية والتنظيمية والميدانية والعسكرية والعلوم التطبيقية، واليوم، يُسعدنا أن نتوّج تلك النجاحات بخطوة استباقية استشرفتها شرطة دبي قبل أربع سنوات، بفتحها باب الانضمام إلى أكاديمية شرطة دبي أمام العنصر النسائي، كأول دفعة تنال هذه الفرصة على مستوى العالم العربي، وتتمكن من الانتظام بدراسة نظام الأربع سنوات داخل الكليات الشرطية أسوة بالمنتسبين من الرجال، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، ويبرهن أننا نسير بخطى ثابتة في تعزيز مكانة الإمارات وتنافسيتها العالمية ضمن المؤشرات العالمية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين على كافة الصعد."

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