محمد بن راشد: نعتز بشراكة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلمة إلى المرأة الإماراتية في يومها، عبر "تويتر"، قال فيها: "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.. نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل".

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