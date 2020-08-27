محمد بن راشد: نعتز بشراكة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلمة إلى المرأة الإماراتية في يومها، عبر "تويتر"، قال فيها: "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.. نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل".

#محمد_بن_راشد: إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.... نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/LqdnMY8TEA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 27, 2020

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