محمد بن راشد: نعتز بشراكة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلمة إلى المرأة الإماراتية في يومها، عبر "تويتر"، قال فيها: "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.. نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل".
#محمد_بن_راشد: إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.... نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/LqdnMY8TEA— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 27, 2020
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