الطقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏ 18 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً.

أما الخليج العربي فيكون متوسطاً مضطرباً أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند 03:28. والجزر الأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 21: 21.

ويكون بحر عمان متوسطاً، فيما يحدث المد الأول عند 12:00 والثاني عند الساعة 00:28، والجزر الأول عند الساعة 18:17، والثاني عند الساعة 06:19.

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