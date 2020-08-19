دورة تناقش ممارسات الموارد البشرية ما بعد «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثانية لعام 2020 من ملتقى الموارد البشرية، عن بعد، عبر منصة «زوم»، وبمشاركة مديري إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، وتم خلالها مناقشة الممارسات الحديثة في الموارد البشرية ما بعد الأزمة التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لعدد من المسائل التي تهم إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.

وأكد مدير عام الدائرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري، ووضع الأسس السليمة للسير بموجبها، فالموارد البشرية هي الركن الأساسي في عجلة التقدم، فيجب تهيئة الأجواء المناسبة لها حتى تبدع وتبتكر وتسهم إسهاماً فعالاً في التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات.

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