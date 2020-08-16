غبيشة الكتبي لـ "الإمارات اليوم": أبوخالد أدخل الفرحة على قلبي.. واتصاله دافع لتنفيذ "وصية زايد"

المصدر: أحمد عابد وأشرف جمال – أبوظبي/ تصوير إريك أرازاس

أعربت المواطنة، غُبيشة ربيع سعيد الكتبي، عن سعادتها الكبيرة بتلقيها اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وجّه خلاله شكره وتقديره لدورها ومبادراتها الأصيلة في خدمة المجتمع، واعتبرها تقدم أروع الأمثلة للمرأة الإماراتية في التعبير عن أصالتها/ وما غرس فيها من وفاء ومحبة لوطنها وعطاء لمجتمعها.

و تطوّعت غبيشة الكتبي لإعداد وجبات الفطور و الغداء والعشاء مجاناً لكل العاملين لدى نقطة تفتيش أمنية مجاورة لمنزلها بمنطقة الشويب في العين، وذلك منذ تأسيس هذه النقطة قبل شهور عدة، رافضة كل محاولات إقناعها بالكف عن ذلك أو حتى قصرها على وجبة واحدة يومياً.

وقالت غبيشة لـ"الإمارات اليوم": "أبوخالد أدخل الفرحة على قلبي وشرح لي خاطري، باتصاله الذي منحني شعوراً بأنه قريب مني مثل أولادي، ولهذا سيبقى دائماً تاجاً على رأسي".

وأضافت: "لم يكن يخطر ببالي هذا الاتصال الذي فوجئت به، حيث تلقيت اتصالاً قبل يومين من ديوان ولي عهد أبوظبي، شكروني خلاله على ما أقوم به من عمل طوعي، وأبلغوني بأن هناك من سيتصل بي قريباً جداً من الديوان، لكني لم أتصوّر أن يكون المتصل سيكون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

واعتبرت أن هذا الاتصال بمثابة دافع لها لمواصلة جهودها في عمل الخير، التي أكدت أنها لم تنقطع منذ سنوات، ظلت خلالها تمد يد العون والخير والمساعدة لكل من يعيش في محيط منزلها، مشددة على أن كل ما تقوم به هو تنفيذ لوصية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن إكرام الضيف ومساعدة المحتاج.

وأوضحت غبيشة أنها تلقت الكثير من رسائل الشكر والاتصالات التي دعتها إلى الكف عن إرسال الوجبات لنقطة التفتيش الأمني، لكنها لم تستجب لهذه المحاولات إطلاقاً، كونها تعتبر أن كل من في هذه النقطة أبناء لها، ومن ثم فمن الطبيعي أن تهتم بأمرهم.

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً بالمواطنة غبيشة الكتبي، وجه خلاله تحية شكر وتقدير لما تقوم به من جهود تمثل نموذجاً أصيلاً للمرأة في دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو، في تغريدة على حساب سموّه الرسمي على "تويتر": "تعبر عن حبها لوطنها بمبادراتها المجتمعية، وتجسد بعطائها معاني الخير والعطاء لأمهاتنا، غبيشة الكتبي من سكان منطقة الشويب، نموذج أصيل للمرأة في مجتمعنا، كرمها لم ينقطع عن نقطة تفتيش في منطقتها، تحية شكر وتقدير لها ولكل من يعمل بإخلاص وحب في خدمة الوطن والمجتمع".

وأضاف سموّه أن "مجتمع دولة الإمارات سيبقى بخير، بإذن الله، طالما فيه مثل هذه النماذج المخلصة، والمتفانية في عطائها وبذلها وخدمة مجتمعها".

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