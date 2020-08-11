محمد بن راشد يطلق مركز للأبحاث الطبية بقيمة 300 مليون درهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية بقيمة إجمالية 300 مليون درهم.

وقال سموه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية.. بقيمة إجمالية 300 مليون درهم، سيركز المركز على أبحاث الأمراض السارية بالدولة بالاضافة للأبحاث حول كوفيد 19.. نحن بحاجة لمراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا".

وأضاف سموه: "الأبحاث الطبية جزء من منظومة الأمن الصحي في مجتمعنا.. وضمانة لاستدامة التنمية في بلادنا.. وإحياء واستئناف لمسيرة تميز علمي عربي عبر تاريخنا العربي..".

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