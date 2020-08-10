مراكز التدريب تستقبل الدفعة الـ 14 من مجنّدي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة، أول من أمس، شباب الوطن من مجندي الدفعة الـ14 للخدمة الوطنية التأسيسية الخاصة بخريجي الصف الثاني عشر «الثانوية العامة»، للعام الدراسي 2020 - 2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهم.

وتوافد الملتحقون بالخدمة الوطنية في مختلف المراكز المخصصة لاستقبال الدفعة الـ14 من الخدمة الوطنية، وهي معسكر تدريب العين ومعسكر سيح لحمه وليوا والمنامة، منذ الصباح، بأعداد كبيرة، حيث تم تسجيلهم في الدورة وتسليمهم متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم، وتعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي.

وتلقى المجندون محاضرات من قبل المدربين قبل افتتاح الدورة التدريبية، حيث ظهر إقبال كبير وحماس من الطلبة وثقة للالتحاق بالخدمة الوطنية، باعتبار أن التحاق خريجي الثانوية العامة ببرنامج الخدمة الوطنية يسهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري، ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس، لشقّ طريقهم نحو مستقبل دراسي ووظيفي ناجح.

وكان المجندون قد خضعوا لإجراء فحوص قبل التحاقهم بالدورة، للحفاظ عليهم وحمايتهم من جائحة «كوفيد-19»، تحت إشراف مستشفى زايد العسكري وشركة «صحة» اللذين حرصا على تقديم الرعاية الصحية لهم وفقاً لأعلى المعايير. وسيخضع المجندون خلال فترة التدريب إلى برنامج تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج، وتطويرها وتعزيزها بمناهج عالية المستوى، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة منه.

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