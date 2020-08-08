دبي تستضيف"القمة الشرطية العالمية الأولى" مارس 2022

المصدر: دبي-وام

اعتمد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري ، تنظيم فعاليات "القمة الشرطية العالمية الأولى" في دبي خلال شهر مارس من عام 2022 والتي سيحضرها نخبة من القادة الشرطيين على مستوى العالم بينهم الشرطة الدولية "الإنتربول" والشرطة الأوروبية "اليوروبول" والجمعية الدولية لقادة الشرطة، والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية في الدولة.

وأكد المري أن القمة الأولى من نوعها بهذا المستوى في المنطقة تناقش محاور رئيسية تتعلق بمستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والسريعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك التخصصات الشرطية المختلفة لافتا إلى أن القمة تدعم الخطط الاستراتيجية لشرطة دبي في استشراف المستقبل في العمل الشرطي، وذلك من أجل تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بما يتماشى مع "خطة دبي" و"مئوية الإمارات 2071"، واستراتيجية وزارة الداخلية.

من جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدل، أن القمة ستناقش خمسة محاور رئيسية ومهمة في العمل الشرطي، أولها "المحور المروري" والذي سيبحث آفاق المستقبل والتطورات في العمل الشرطي المروري بما يساهم في تحقيق صفر في معدل الوفيات لكل مائة آلف من السكان، إلى جانب بحث توظيف أفضل الممارسات العالمية وتقنيات الذكاء الإصطناعي والدوريات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.

و المحور الثاني يتمثل في "المحور الجنائي"، وسيناقش أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجريمة، وتقنيات التنبؤ بالجرائم، واستشراف مستقبل العمل الشرطي الجنائي والتخصصات المختلفة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والهادفة إلى توفير الأدلة المادية في القضايا وتقديم البراهين إلى العدالة.

و المحور الثالث سيتناول استشراف المستقبل في "العمليات الشرطية" سواء الميدانية أو الإدارية بما يُسهل الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية وتحقيق سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة والبلاغات، إلى جانب تحقيق التميز والريادة في تطبيق أفضل الممارسات في العمليات الشرطية.

و المحور الرابع، سيتناول "مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " والاطلاع على أفضل الجهود والممارسات العالمية في مكافحة هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، وتوظيف كافة التقنيات الحديثة لحماية المجتمع من براثن السموم المخدرة.

و المحور الخامس، سيناقش "شرطة المستقبل" وآليات الاستعداد للتعامل مع التغيرات القادمة في مجالات العمل الشرطي بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان للناس والعمل على إسعادهم وتوفير كافة الخدمات لهم بسهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء العبيدلي، أن مؤتمرات شرطة دبي في عام 2022 ستُعقد تحت مظلة "القمة الشرطية العالمية الأولى" وأبرزها مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، و"ملتقى حماية الدولي السنوي" الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة لطرح ومناقشة القضايا المتعلقة بالمخدرات والإدمان عليها، وإيجاد حلول وأسباب كفيلة لمكافحتها والوقاية منها.

كما سيتم تنظيم 3 فعاليات رئيسية مُصاحبة في شرطة دبي، تتمثل في تخريج مرشحي أكاديمية شرطة دبي، وتحدي الإمارات العالمي للفرق التكتيكية "SWAT"، إلى جانب إجراء عصف ذهني دولي على مستوى القيادات الشرطية المشاركة في القمة.

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