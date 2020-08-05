دفاع مدني عجمان يتعامل حاليا مع حريق متطور بأحد الأسواق الشعبية

المصدر: محمد الرفاعي _عجمان

إكدت إدارة الدفاع المدني بعجمان بأن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح حريقا متطورا في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأشارت لـ"الإمارات اليوم" أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والاطفاء والشرطية لموقع الحريق وتبين امتداده وتطوره.

وبينت أنه حاليا يتم التعامل معه من قبل جميع المراكز التابعة لادارة الدفاع المدني بعجمان وعددها 4، لافتة إلى أنها ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة إذا استدعى الأمر لذلك.

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