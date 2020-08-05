«الاتحاد للقطارات» تضاعف حجم أسطولها من العربات 3 مرات

المصدر: أبوظبي - Àوام

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، مضاعفة حجم أسطولها من العربات بمقدار ثلاث مرات، من خلال ترسية عقد تصنيع، وتوريد، وتشغيل عربات حديثة لشبكة السكك الحديدية، ليصل حجم أسطولها إلى أكثر من 1000 عربة لخدمة الشبكة بالكامل، ما يمهد الطريق لأن يصبح النقل بالسكك الحديدية قطاعاً رئيساً لشحن البضائع في دولة، وذلك بعد إنجاز المرحلة الثانية من الشبكة التي ستربط الدولة بأكملها.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ورئيس مجموعة «سي آر آر سي» المحدودة، صان يونغساي، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعْد، توقيع الشركة اتفاقية التعاقد مع مجموعة «سي آر آر سي» المحدودة. واطلع سموه على آخر مستجدات سير العمل في المشروع. وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة، برئاسة سموه، شراء أكثر من 800 عربة إضافية، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية السنوية للنقل بالسكك الحديدية في الدولة إلى 59 مليون طن.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تؤسس شركة الاتحاد للقطارات لشبكة سكك حديدية وطنية مستدامة، من شأنها أن تحدث تغييراً نوعياً في قطاع شحن البضائع، والخدمات اللوجستية، في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تدعم رؤية القيادة في النمو الاقتصادي والنقل المستدام، كونها وسيلة نقل جديدة ومتطورة وموثوقة، تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، والقطاعات الصناعية ذات الصلة، ووفقاً لأحدث أنظمة النقل المتعددة الوسائط». وسيتم تصنيع العربات خصيصاً وفقاً للمواصفات والمقاييس الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مزودة بأحدث أنظمة المكابح والإشارات والتحكم والاتصال والسلامة، بالإضافة إلى ملاءمتها للطبيعة الجغرافية والظروف المناخية المحلية في دولة الإمارات، والمنطقة.

ومن خلال مضاعفة حجم أسطول عرباتها ثلاث مرات، سترتفع سعة النقل السنوية للشبكة إلى ثمانية أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنوياً من البضائع، مثل نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والاسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة، محلياً ودولياً.

• 59 مليون طن، الطاقة الاستيعابية السنوية للنقل بالسكك الحديدية في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news