«الطوارئ والأزمات» تعلن انخفاض نسبة حالات «كورونا» في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، اليوم، عن نتائج مبادرات الفحوص المختلفة، والإجراءات الاحترازية المتخذة في الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، إذ انخفضت نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوص في كل مناطق الإمارة، فبلغت النسبة في مدينة أبوظبي 0.3%، وفي الظفرة 0.4٪ وفي العين 0.6٪.

وأكدت اللجنة مواصلة الجهود مع دائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة للحفاظ على المكتسبات المحققة، وجددت مناشدتها جميع أفراد المجتمع بمواصلة تعاونهم والتزامهم بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ودعمهم للجهود المبذولة لحماية الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وقالت اللجنة، في بيان لها: «هذا الإنجاز يعكس تعاون والتزام أفراد المجتمع في اتباع الإجراءات الوقائية زالاحترازية، وضرورة الاستمرار في ذلك للمحافظة على المكتسبات المحققة واحتواء انتشار الفيروس تماماً».

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