بالفيديو هروب أضاحي من الذبح قفزاً في البحر وآخر في البر

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

شهدت مناطق في إمارة رأس الخيمة خلال عيد الأضحى المبارك هروب عدد من الأضاحي من أصحابها خلال نقلها إلى مقاصب البلدية لذبحها، حيث قفز "تيس" في بحر خور رأس الخيمة هرباً من الذبح، إضافة إلى هروب عدد آخر من سوق المواشي أثناء إنزالها من قبل أصحابها لبيعها للمستهلكين.

وقال المواطنون، سعيد الشحي، حمد راشد وإبراهيم عبدالله، إن هروب أضاحي العيد في أسواق المواشي أمر اعتيادي يحدث سنوياً في مختلف الأسواق، نظراً لوجود عدد كبير من المستهلكين الراغبين في شراء الأضاحي وشعور المواشي بالخوف نتيجة هذا العدد الكبير من المستهلكين، وعدم إحكام ربطها بشكل جيد، الأمر الذي يؤدي إلى هروبها ومحاولة إفلات حبالها بأي طريقة.

وأضافوا أن سوق المواشي أسفل جسر رأس الخيمة شهد هروب وقفز تيس إلى بحر الخور في مشهد درامي، حيث قفز خلفه ثلاثة مواطنين من أجل إنقاذه من الغرق، وتفادي خسارته من قبل صاحبه.

وأشاروا إلى هروب عدد من الأضاحي التي أحضرها أصحابها لبيعها في سوق رأس الخيمة للمواشي، حيث تم اللحاق بها ومطاردتها من قبل عدد من الموجودين في السوق، والإمساك بها وإحكام ربطها حتى لا تفلت مجدداً من أصحابها.

وأضافوا أنه لم تحدث أي إصابات في المواشي التي هربت، وأنه يتم فحصها من قبل الأطباء البيطريين في البلدية الموجودين في المقاصب قبل ذبحها للتأكد من سلامتها الصحية والجسدية.

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