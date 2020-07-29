محاكم دبي تبيع محجوزات بـ 377 مليون درهم في مزادات ذكية خلال 6 أشهر

المصدر: محمد فودة - دبي

بلغت قيمة المحجوزات التي باعتها محاكم دبي إلكترونياً خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر الإمارات للمزادات، 377 مليوناً و862 ألف درهم، بزيادة تقدر بنحو 124 مليون درهم، تقدر نسبتها بنحو 65% عن المزادات الإلكترونية التي أجريت في بداية العام.

وقال مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي، يعقوب محمد، إن المزادات المتاحة لمشاركين من كل دول العالم تتضمن عقارات وسيارات ومنقولات متنوعة، لافتاً إلى أنها أسهمت في إنهاء عدد كبير من ملفات القضايا المتعثرة والعالقة بنسبة 88.8%، وزيادة نسبة سداد مبالغ المديونيات وتقليص الديون بواقع 79%، والسرعة في تنفيذ الأحكام.

وأضاف أن الشراكة مع مزادات الإمارات في هذا الجانب حققت أعلى نسبة نجاح في العمليات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص استناداً إلى المعايير التي تناسب التعامل مع الملفات القضائية، وأسهمت في ارتفاع قيمتها عن سعر تقييمها، وبالتالي تحقيق عائد للأشخاص المحجوز على أموالهم، من المدينين الذين تمكنوا من سداد مديونياتهم بموجب هذه الوفرة المالية، وغلق نسبة كبيرة من الملفات التي يتعثر المدينون في سداد المطالبات المالية المستحقة فيها.

وأكد محمد أن التحول الإلكتروني والتطبيقات الذكية كان لها فوائد كبيرة على خدمة "المزاد الذكي"؛ إذ يمكن للمزادات أن تعمل باستمرار دون توقف، ولن تتأثر بأيام الإجازات، كما كان يحدث في السابق؛ لافتاً إلى أنها كانت تشهد توقفاً في فترة الصيف بسبب العطلات والسفر، لكن اختلف الوضع الآن بعد أن صارت متاحة طوال الوقت، كما فتح المجال للوصول إلى العالمية والانتشار بشكل أكبر؛ إذ يشارك مستثمرون من دول العالم في المزادات التي تطرحها محاكم دبي عبر التطبيقات الذكية.

وأفاد بأن إدارة التنفيذ بمحاكم دبي أتاحت للجمهور من خلال خدمة "المزادات العلنية الذكية" الاطلاع على المزادات القضائية المتعلقة بالدعاوى والتنفيذ، عبر إشهار المزاد من خلال التطبيق الذكي المتوافر على كل أنواع الأجهزة الذكية، مع امكانية معاينة الأموال المباعة من عقارات ومركبات ومنقولات والمزايدة عليها في أي وقت ومن أي مكان في العالم وفق أفضل أسس الحوكمة لضمان النزاهة وتحقيق العدالة، وحال ارساء المزاد على أعلى عطاء مقدم من المزايدين من خلال التطبيق دون الحاجة للحضور إلى مقر المحاكم، يتم توصيل المال المباع الى مكان وجود المزايد في أي مكان بالعالم، توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين لسهولة استخدام التطبيق الذكي، وتوافر الخدمة على كل أنواع الأجهزة الذكية.

وأشار محمد إلى سهولة استخدام التطبيق الذكي من خلال الخطوات التالية: تسجيل حساب من دون رسوم إما من خلال موقع شركة الامارات للمزادات أو تطبيقات الهاتف المحمول، وإيداع تأمين قابل للاسترداد عن طريق بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى التحويل المصرفي، والإيداع البنكي أو عن طريق الشيكات. واختيار المعروضات التي يود المتعامل المزايدة عليها، ثم القيام بالمزايدة مع متابعة المزاد، وبعد انتهاء المزاد وإكمال عملية الدفع يمكن للمتعامل الاطلاع على خيارات الشحن والتوصيل، ومن ثم يرسل استبيان لقياس رضا المتعاملين وإبداء الملاحظات عن خدمة المزاد الذكي.

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