بالفيديو.. كيف استقبلت "المحطة الأرضية" الإشارة الأولى من "مسبار الأمل"؟

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

"مبروك .. المسبار تم فتح الألواح الشمسية لتزويد المسبار بالطاقة".. جملة كسرت حاجز كبير من الصمت امتد لنحو الساعة (من 2:00 إلى 3:10 صباح اليوم)، تبعتها موجة من التصفيق الحاد وتبادل التهاني، بين كافة فرق العمل داخل غرفة عمليات المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، كونها حملت إعلاناً بنجاح عملية إطلاق مسبار الأمل، وتخطيه الغلاف الجوي وتصحيح مساره المتجه نحو كوكب المريخ.

فبعد إطلاق الصاروخ (إتش 2 إيه) الحامل للمسبار الإماراتي من مركز تانيغاشيما الياباني في تمام الساعة 1:58 صباح اليوم بتوقيت الإمارات، سادت غرفة العمليات حالة من الترقب والحذر البالغين، حتى وصلت إشارة بإعلان نجاح الصاروخ الحامل للمسبار في اختراق الغلاف الجوي للأرض، واستقرار المسبار على مساره المتجه إلى الكوكب الأحمر، وسط هتافات مدوية وتصفيق حاد وتبادل للتهنئة بين كافة متابعي الحدث من مركز العمليات في جزيرة "تانيغاشيما" اليابانية وفي مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

وبمجرد اختراق المسبار للغلاف الجوي لكوكب الأرض، بدأ الكمبيوتر الخاص بالمسبار في العمل ليعطي أمراً بفتح الألواح الشمسية الثلاثة للمسبار، والتوجه ذاتياً نحو الشمس لشحن بطارياته، والتي تقوم بدورها بتزويد كلّ من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة البثّ والمعدّات بالطاقة اللازمة لتشغيلها.

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