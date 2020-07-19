حمدان بن محمد يعتمد نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2019

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2019،والمنصة الإلكترونية لنتائج المؤشر لجميع الجهات الحكومية

وقال سموه في تغريدات عبر "تويتر": "نتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم.. الموظف السعيد أساس المجتمع السعيد.. وسعادة الاثنين تتصدر أولوياتنا"

وأضاف سموه: "نهنىء مركز دبي للإحصاء والنيابة العامة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.. وننتظر من أصحاب المراكز العشرة الأخيرة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة تطوير بيئة العمل وتلبية تطلعات موظفيهم وضمان مقومات السعادة والسلامة لهم".

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "نقدّر جهود برنامج دبي للتميز الحكومي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي على الدراسة التي أعدها البرنامج طوال 15 عاماً...حريصون على تهيئة أفضل مناخ يشجع الموظف على مضاعفة العمل لمواكبة روح دبي الوثابة نحو الأفضل والأحسن دائماً... فالجميع شريك في ترسيخ أسس النجاح والحفاظ على استدامته".

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