6 معايير "مناخية" وراء تحديد موعد إطلاق "مسبار الأمل"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، بأن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المُصنّعة للصاروخ (إتش 2 إيه)، الحامل لمسبار الأمل الإماراتي، وضعت 6 معايير رئيسة متعلقة بالمناخ والأحوال الجوية، لاتخاذ قرار تحديد موعد إطلاق الصاروخ، بالتشاور مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أولها "ضرورة عدم تجاوز سرعة الرياح في منطقة الإطلاق 20.9 متر / ثانية، والثاني، ألّا يزيد معدّل سقوط الأمطار عن 8 مليمتر /ساعة، بينما المعيار الثالث، يتمثل في عدم وجود سحب ركامية في المسار المخطط للرحلة".

ومن المقرر أن ينطلق مسبار الأمل نحو مداره على كوكب المريخ في تمام الساعة 6:58 صباح غداً الاثنين بتوقيت طوكيو 1:58 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وشملت قائمة المعايير الستة كذلك، عدم وجود تفريغ في الغلاف الجوي في مسار الرحلة، وعدم حدوث أي برق في محيط 10 كم من موقع الإطلاق، بالإضافة إلى عدم ملاحظة أي برق ضمن ال 20 كم الأولى من مسار إطلاق الصاروخ الحامل للمسبار.

وكانت عملية إطلاق مسبار الأمل شهدت تأجيلاً لأسباب متعلقة بسوء الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما اليابانية، بعد أن كان مقرراً إطلاقه في الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية، والتي تمتد من 15 يوليو وحتى 03 أغسطس المقبل.

ووفقاً لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، فإن الأحوال الجوية لعبت دوراً هاماً ومحورياً في تقرير موعد إطلاق الصاروخ الحامل لمسبار الأمل، نظراً لتأثيرها الكبير، وخاصة في طبقات الجو العليا، على فرص الصعود الآمن للصاروخ، موضحاً أنه قبل عملية الانطلاق يتم التحقق من الظروف الجوية وحالة الطقس بشكل دوري ومستمر.

وذكر أن الحالة الجوية لمنطقة إطلاق الصاروخ تخضع لعملية تقييم دقيقة قبل خمس ساعات من موعد الإطلاق، ثم عملية تقييم أخرى قبل الإقلاع بساعة واحدة لتأكيد إمكانية المضي في قرار إطلاق المسبار في موعده.

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