إطلاق "مسبار الأمل"في الفترة ما بين 20 و22 يوليو الجاري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه نظراً لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل".فقد تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري اعتماداً على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه.

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