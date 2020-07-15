«إقامة دبي» تنجز 15.5 ألف معاملة في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجز قطاع الجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 15 ألفاً و500 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 12 ألفاً و656 معاملة إصدار وتجــــديد جـــــوازات السفر الخاصة لمواطني الدولة، بواقع 3209 معاملات عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي. في حين بلغ عدد معاملات إصدار خلاصات قيد للمواطنين 552 معاملة، و2200 معاملة إضافة المواليد الجدد في خلاصة قيد المواطنين، وبلغ عدد معاملات مركز إسعاد المتعاملين في مستشفى لطيفة 92 معاملة.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الهوية والجنسية اللواء أحمد المهيري: «أتاح التطبيق الذكي للمتعاملين إتمام معاملاتهم الخاصة بهم من دون الحاجة إلى زيارة مقر الإدارة أو المراكز التابعة لها، خصوصاً مع وضع جائحة (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار الفيروس، لذلك فقد استمرت إقامة دبي بتقديم خدماتها إلكترونياً حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها».

وأكد المهيري أن إقامة دبي تعمل على مدار الساعة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ليسهل تقديم خدمات متميزة.

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