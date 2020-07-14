تفاصيل الحالة الجوية في "تانيغاشيما".. أمطار وطقس مُلبّد بالغيوم وراء تأجيل إطلاق "مسبار الأمل"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تسبب عدم الاستقرار المفاجئ للأحوال الجوية على جزيرة تانيغاشيما اليابانية، في تأجيل عملية إطلاق الصاروخ (إتش 2 إيه – 202) الحامل لـ«مسبار الأمل» الإماراتي، إلى المريخ، لمدة 48 ساعة.

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل المسبار، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن تأجيل الإطلاق، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، مؤكدة أن الموعد الجديد لإطلاق المهمة سيكون الجمعة 17 يوليو الجاري.

ووفقاً لبيانات الأرصاد الجوية المتوقعة، تشهد جزيرة تانيغاشيما، اعتباراً منذ صباح اليوم طقساً ملبداً بالغيوم، مع سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 60%، من فترة إلى أخرى، فيما تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية، والرطوبة 88%، بينما تصل سرعة الرياح إلى 18 كم/س.

ويستمر الطقس الملبد بالغيوم، على الجزيرة اليابانية غداً (موعد الإطلاق المؤجّل)، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تصل إلى 25 درجة مئوية، فيما يتواصل سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 50%، وتسجّل الرطوبة 79%، على أن تبقى سرعة الرياح 18 كم/س.

ويشهد يوم الخميس المقبل تزايداً في معدلات سقوط الأمطار على الجزيرة اليابانية، على الرغم من الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة التي تسجل 26 درجة مئوية، فيما تعاود نسبة الرطوبة ارتفاعها لتصل إلى 85%، بينما تقل سرعة الرياح تدريجياً لتصل إلى 11 كم/س.

في المقابل، يشهد يوم الجمعة المقبل (يوم الإطلاق الجديد لمسبار الأمل) انخفاضاَ كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، إذ يكون الطقس ملبداً بالغيوم مع تساقط القليل من الأمطار، فيما تواصل درجات الحرارة ارتفاعاها لتسجل 27 درجة مئوية.

وتعد "تانيغاشيما" إحدى جزر سومي التابعة لمحافظة كاجوشيما ، اليابان، وتبلغ مساحة الجزيرة 444.99 كيلومتراً مربعاً، وهي ثاني أكبر جزيرة في جزر أوسومي، ويبلغ عدد سكانها 33 ألف نسمة. ويتم الوصول إلى الجزيرة عن طريق العبّارة، أو عن طريق الجو إلى مطار تانيغاشيما الجديد.

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