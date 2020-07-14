«مسبار الأمل» إنجاز إماراتي تستفيد منه كل البشرية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد مسؤولون وخبراء ومشاركون أن «مسبار الأمل» يعد مشروعاً طموحاً، ويمثل بارقة أمل للدول العربية والإسلامية، مثلما هو إنجاز إماراتي، تتطلع إليه الأجيال، بما يعزز فيها الرغبة في التطور والتعامل مع المستقبل، في القطاعات الأكثر أهمية، وتحديداً قطاعات العلوم والفضاء والتكنولوجيا.

وأشاروا في ندوة عبر الإنترنت حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، نظمتها الهيئة السعودية للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وأدارها رئيس الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي في وكالة الإمارات للفضاء، المهندس ناصر الحمادي، وبحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام، إلى أن التعاون الإماراتي السعودي في كل المجالات، يعد تعاوناً استراتيجياً، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء، خصوصاً أن للسعودية تجربتها في هذا القطاع، مؤكدين أن «مسبار الأمل» يعد مشروعاً عربياً وإسلامياً، تستفيد منه كل البشرية.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الإمارات لدى السعودية، إن «جهود أبناء الإمارات كانت عظيمة ومباركة، ومنذ إطلاق فكرة المسبار عام 2014 بدأ التنفيذ، وهذا دليل على ثقة قيادة الدولة بأبناء الإمارات، خصوصاً أن المسبار بني بطاقات وكفاءات إماراتية، كما أن الفريق الإماراتي تعامل مع تحديات كبيرة، واستطاع أن يتجاوزها، تمثلت في شحن المسبار إلى اليابان، ثم سفر الفريق الأول المختص بعملية الإطلاق، وسفر الفريق الثاني، في ظل إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا، وأنا سمعت عن تحديات كثيرة استطاع أبناء الإمارات تجاوزها».

وأضاف أن «القيادة بثت فينا روح العزم والقوة والتحدي، وكانت تتابع كل التفاصيل أولاً بأول، وهذا الإنجاز الذي يعد إماراتياً هو إنجاز أيضاً لأبناء دول الخليج العربي، والعرب عموماً، الذي يقدم لهم بارقة أمل، ولهذا سمي (مسبار الأمل)، كما أنه يعد إنجازاً لكل المنطقة التي نعيش فيها، وأن اهتمام الإمارات بمجال الفضاء يعزز تطلعها إلى المستقبل، والمشروعات التي تتعامل مع التغيرات القادمة خصوصاً في مجال التكنولوجيا، والفضاء».

وأكد السفير أن «العلاقات الإماراتية السعودية علاقات وطيدة جداً، وأنا كلي أمل أن نرى تجربة شبيهة قريباً في السعودية، خصوصاً مع وجود الهيئة السعودية للفضاء التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهذا يعني أن المملكة لديها تجربة مهمة وتطلعات على هذا الصعيد، ونرجو أن تتمكن الإمارات والمملكة من القيام بعمل مشترك قريباً، على صعيد الفضاء، عبر تبادل الخبرات، أو القيام بتجربة مشتركة بين البلدين، خصوصاً أن البلدين لديهما القدرة والإمكانات».

وقال إنه «من خلال عملي سفيراً لدولة الإمارات في المملكة، لمست اهتمام كبار المسؤولين هنا بالعلاقات مع الإمارات، وهي علاقات استراتيجية في كل المجالات، سواء على مستوى التنسيق السياسي، أو العمل الاقتصادي، أو وجود عشرات الاتفاقيات والمبادرات، وأعتقد بكل ثقة أن المستقبل يجمعنا على كل الأصعدة، وأعتقد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعد نموذجاً مهماً جداً، إذ إن التاريخ واحد، والجغرافيا واحدة، كما أن المستقبل سيكون بيد الدول التي تعمل معاً، وتتفق في كل شيء، خصوصاً حين نرى التحديات التي تعصف بالعالم، ونحن على موعد مع يوم الـ15 من يوليو، يوم إطلاق (مسبار الأمل)، الذي يعد يوماً إماراتياً، كما يعد سعودياً وعربياً، وسنتطلع فيه بكل فخر إلى هذا الإنجاز العظيم، ومعنا أبناء الدول العربية والإسلامية، الذين يعزز فيهم هذا المشروع الثقة نحو المستقبل».

من جانبها، قالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، سارة بنت يوسف الأميري، إن «التطلعات العربية نحو تحقيق قفزات في مجالات العلوم والفضاء والتكنولوجيا لا حدود لها، وإن الهدف من هذا المشروع تطوير علوم الفضاء في الدولة والمنطقة، والانتقال من مرحلة صنع الأقمار الاصطناعية إلى استكشاف الفضاء الخارجي، كون (مسبار الأمل) يختلف في تجهيزاته العلمية عن أقمار الاستشعار عن بعد، التي تصنعها الإمارات، وأطلقت منها 10 أقمار، وتصنع ثمانية أقمار حالياً، كما أن هذا المشروع يطور قدرات الفنيين والمهندسين الإماراتيين، ويمنحهم خبرات إضافية، كون المسبار أكثر تعقيداً، فالمشروع يرفع من قدرات وكفاءة الخبراء الإماراتيين على هذا الصعيد الذي تركز عليه قيادة الدولة».

وأضافت أن «المشروع يعزز من أهمية تحفيز الشباب العربي لخوض غمار مجالات تعد أساسية في تطوير اقتصاديات الأمم، مثل الرياضيات والفيزياء، وبقية العلوم»، متابعة أن «مهمة المسبار علمية بالدرجة الأولى، ولها غايات مختلفة، من حيث دراسة الوضع البيئي في المريخ، ووضع غلافه الجوي، كونه يشبه كثيراً كوكب الأرض، بما يمنح الخبراء والعلماء القدرة على تحليل البيانات والمعلومات، والاستفادة منها من أجل مصلحة الإنسانية، فهو مشروع له بصمته المعرفية، وهي بصمة ستكون عالمية، خصوصاً أن المسبار سينفذ مهمته بطريقة مختلفة، إذ ستكون مدة المشروع طويلة، وستعمد إلى جمع البيانات بوسائل مختلفة».

وأكدت الأميري أن «تطوير القدرات غاية أساسية، خصوصاً أن بناء المسبار وتطويره احتاج إلى سنوات طويلة، ونجاح الإمارات في هذا المشروع له نتائج إيجابية على الصعيد العلمي، والصعيد الاقتصادي، وهي تجربة عربية بما تعنيه الكلمة، كون الإمارات مهتمة بتطوير الخبرات في العالم العربي على هذا الصعيد».

ولفتت إلى أن هذا المشروع تعامل مع تحديات ومخاطر مختلفة، وتم وضع خطة لخفض المخاطر، وتوقعها، والتعامل معها، وتم وضع برامج متكاملة في هذا الإطار، مثل التأثيرات البيئية، وغير ذلك، وافتراض كل السيناريوهات التي سيتعامل معها المسبار خلال رحلته، من بداية الإطلاق، ثم بدء الاتصال به بعد ساعة تقريباً من الإطلاق، إلى بقية التفاصيل المتعلقة بسرعته، ودخوله إلى مدار المريخ، وقدرة المسبار على التعامل مع التغيرات، وقضايا تكيف المسبار ذاته مع أي ظروف مستجدة، إضافة إلى تفاصيل ترتبط بالاتصال بالمسبار، وطاقته، والحصول على البيانات المطلوبة وغير ذلك.

وأفاد المدير التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، بأن «مشروع مسبار الأمل مشروع وحدث عالمي، ينتظره أبناء الإمارات وأبناء العالمين العربي والإسلامي، ودول العالم بشكل عام، في ظل أهميته العلمية الكبيرة».

وأضاف أن إنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي يترجم أهمية تعميم الخبرة والمنفعة في هذا المجال بين العرب، كما أن «مسبار الأمل» الذي قدمته الإمارات كمشروع عربي، سيسجل للعرب والإمارات حضورهم في سجل الفضاء العالمي، وسيستفيد من البيانات والمعلومات التي سيجمعها المسبار مراكز البحث والعلوم والمراكز المختصة بالعلوم الفضائية، بما يعزز تطلعات العالم نحو استكشاف الفضاء الخارجي، وهذا يؤكد قدرة الإمارات وخبرتها أيضاً ومعرفتها ألا مستحيل أمام الإصرار، وتسخير الإمكانات لمصلحة الإنسانية.

من جانبه، قال المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، إن قطاع الفضاء في الإمارات قطاع متكامل، من حيث وجود المؤسسات المختصة، والمؤسسات البحثية والعلمية، والتشريعات، و10 أقمار اصطناعية أطلقتها الإمارات سابقاً، وهي تعمل الآن على تجهيز ثمانية أقمار جديدة، من أجل إطلاقها، ووجود مؤسسات ومشغلين يعلمون في هذا المجال، كما أننا نعمل مع الهيئة السعودية للفضاء، ونتعاون معها، مثلما نتعاون مع مؤسسات دولية، ونتطلع حالياً إلى إنجاز مهمة القمر العربي 813 الذي جاء بمبادرة إماراتية، وبتوجيه من القيادة.

وتابع أن «الإمارات استثمرت في هذا القطاع المهم جداً، بتوجيه من قيادة الدولة، التي تسّخر كل الإمكانات المالية والبشرية من أجل تعزيز قطاعات كثيرة، ومن أجل العبور نحو المستقبل، وبما يجعل لأبناء الإمارات والعرب مكانة في خريطة التطور العالمي، وأن التعاون بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، من جهة، والدول العربية، ودول العالم، على الصعيد العلمي، والبحثي، أمر حيوي لتطوير الخبرات، وتبادل المعرفة».

اليوم المنتظر

قال رئيس الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي في وكالة الإمارات للفضاء، المهندس ناصر الحمادي، إن «هذا المشروع يعد مشروعاً عربياً، وليس إماراتياً فحسب، وهو مشروع يتطلع إليه أبناء الدول العربية والإسلامية، بما يثبت قدرتهم دوماً على التميز».

ووجه شكره إلى الهيئة السعودية للفضاء على تعاونها، وتنظيمها الندوة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم البشرية عبر جمع المعلومات والبيانات، وسيقدمها مجاناً إلى أكثر من 200 مؤسسة علمية في العالم، كما أن المشروع تعامل مع تحديات كثيرة، واستطاع أن يتجاوزها، ليصل العالم إلى يوم 15 من يوليو، وهو اليوم المنتظر الذي سيتم فيه إطلاق المسبار.

شخبوط بن نهيان:

استكشاف المريخ مشروع للعرب يمنحهم بارقة أمل.

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