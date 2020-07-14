أكد المدير التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، أن العالم يتطلع إلى مهمة «مسبار الأمل» بشكل خاص، والسعودية بكل علاقاتها الاستراتيجية لها نظرة خاصة إلى هذا المشروع، خصوصاً أن المملكة سبق أن كانت لها تجربة تتعلق بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في رحلة ديسكفري عام 1985، ويترأس اليوم مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وأضاف أن علاقة المملكة بهذا المشروع علاقة مهمة، وهناك اتفاق تعاون بين الإمارات والمملكة، تم توقيعه خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خصوصاً في ظل تطلعات الهيئة السعودية للفضاء، ووجود مشروعات مختلفة لها، يصل عددها إلى 35 مشروعاً، بما يجعلنا ننظر باهتمام خاص في المملكة إلى تجربة الإمارات، وإلى أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية، وتلك المختصة بعلوم الفضاء، في هذه المنطقة، ولمصلحة البشرية وحياة الإنسان.

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