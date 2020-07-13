أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي حول جهوزية الإمارات لإطلاق رحلة مسبار الأمل إلى المريخ

المصدر: متابعة هيا بجبوج - دبي

يقدم موقع الإمارات اليوم تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي الخاص بمدى جهوزية الإمارات لإطلاق رحلة مسبار الأمل إلى المريخ، بين فريق الإمارات وفريق ميتسوبيشي الياباني.

المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"

- هدفنا فهم أفضل لكوكب المريخ.

- هناك دائما عمل دؤوب لنكون بمصاف الدول المتقدمة.

-هناك تعاون مهم بين دولة الإمارات واليابان والمراكز العلمية.

- لدينا أمل أن نرسل رائد فضاء إلى المريخ في المستقبل.

- سنشارك معلومات مسبار الأمل مع جميع مراكز الفضاء.

- ميتسوبيشي أوفت بمعاييرنا لإطلاق مسبار الأمل.

-استكشاف المريخ يتيح بناء تكنولوجيا لعلاج مشكلات كوكب الأرض.

مدير فريق ميتسوبيشي لخدمات موقع الإطلاق السيد سوزوكي:

- بين الـ5 والـ7 من صباح الـ15 من يوليو سيكون الإطلاق.

- اتخذنا إجراءات احترازية بسبب كورونا في محطة الفضاء

-مسبار الأمل سيدخل المريخ في الربع الأول من 2021.

- تعاوننا مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيزداد مستقبلاً.

- يحمل المسبار كاميرا تقوم بإرسال صور رقمية ملونة عالية الجودة.

- يحمل المسبار مقياسا لدراسة درجة الحرارة والجليد والغبار في المريخ.

- مسبار الأمل يحمل مقياسا لدراسة الطبقة العليا من الغلاف الجوي

- مسبار الأمل سيدرس أسباب تلاشي الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

- مسبار الأمل يتيح فرصة كبيرة للبحوث العلمية للمريخ.

-استكشاف المريخ يتيح بناء تكنولوجيا لعلاج مشكلات كوكب الأرض.

الجدول الزمني مستمر لإطلاق مسبار الأمل على الرغم من جائحة كورونا والتنبؤات الجوية مطمئنة.

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