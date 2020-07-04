الاتحادية للشباب تطلق منصة «شاركنا فرحتك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت المؤسسة الاتحادية للشباب اليوم منصة «شاركنا فرحتك»، ضمن المبادرات الرقمية التابعة للمؤسسة عبر الرابط الإلكتروني marriage.youth.gov.ae، وذلك للاحتفاء بالنماذج الإماراتية لحفلات زواج الشباب البسيطة والبعيدة عن المبالغة، وللمساهمة في تكريس ثقافة مستدامة بين الشباب لإقامة حفلات زواج تركز على جوهر الزواج وقيمه لبناء أسرة متماسكة ومتحابة كنواة لمجتمع إماراتي متآخي ومترابط.

وقالت وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المرزوعي: «هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع اللفتة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإرسال بطاقات تهنئة موقعة من سموه للأزواج الشباب الذين ارتبطوا حديثاً خلال هذه الفترة، وعقدوا حفلات تتسم بالبساطة والابتعاد عن المبالغة».

وتابعت: «في ظل رصد المؤسسة لردود الفعل الإيجابية والداعمة لهذه الخطوة، إذ قامت وضمن مبادرات الإشراك والاستماع للشباب، باستطلاع آراء نحو خمسة آلاف شابة وشابة إماراتي على منصات التواصل الاجتماعي حول آرائهم لمستقبل الزواج، وأبدى أكثر من 90% من المشاركين تأييدهم وميلهم نحو الاحتفالات البسطية مع أهمية التركيز على القيم والعناصر التي تؤسس لزواج ناجح وتكوين أسرة مترابطة».

وقالت المزروعي: إن «تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشباب للمتزوجين حديثاً، وذلك خلال أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) تمثل رسالة أمل لكل الأزواج والزوجات الشباب بأن القيادة تولي أهمية قصوى لبناء الأسرة الإماراتية في كل الأوقات والظروف. وأن مسيرة دعم الشباب مستمرة لتحقيق التطور على المستوىين الاجتماعي والمهني».

من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، سعيد النظري: إن «منصة «شاركنا فرحتك» ستعمل كمظلة رقمية وأداة أولاً لنتشارك فرحة زواج كل شاب وشابة من أبناء الوطن، فارتباطهم هو فرحة الأسرة الإماراتية ككل، وأيضاً من أجل رصد وتوثيق التجارب الناجحة لحفلات الزواج المتوازنة والبسيطة، كما ستقوم بتعميمها والتعريف في أوساط الشباب الإماراتي للتأكيد على مباركة المجتمع وتقديره لثقافة التخطيط للمستقبل وقيم البساطة التي تعد أحد مكونات الشخصية الإماراتية والتي استلهمانها من قيادتنا ومن الأباء والأجداد».

وقالت مدير مكتب المشاريع الخاصة في المؤسسة، مها العبيدلي: إن «المنصة ستشكل انطلاقة للعديد من المبادرات الهادفة إلى تكريس ثقافة البساطة بين الأزواج الشباب، كما أنها ستكون إحدى الأذرع التفاعلية التي ستحرص على الاستماع لأفكار الشباب ومقترحاتهم كجزء من منهج عمل المؤسسة الاتحادية للشباب المبني على إشراك الشباب في كافة مراحل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى خدمتهم والمساهمة في تفعيل دورة في مسيرة التنمية الشاملة وفق الأجندة الوطنية للشباب الإماراتي».

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