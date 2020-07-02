محمد بن راشد للطلبة: انتهى عام دراسي استثنائي كان بمثابة اختبار لنا جميعاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً «أبنائي وبناتي الطلبة ... انتهى عام دراسي استثنائي كان بمثابة اختبار لنا جميعاً .. ونجحتم فيه .. شكراً لاجتهادكم .. شكراً لآبائكم وأمهاتكم .. شكراً لمعلميكم المتفانين .. شكراً لفريق وزارة التربية .. إجازة سعيدة .. ونلقاكم العام الدراسي القادم على خير وصحة ونجاح وإصرار»

أبنائي وبناتي الطلبة ... انتهى عام دراسي استثنائي كان بمثابة اختبار لنا جميعاً .. ونجحتم فيه .. شكراً لاجتهادكم .. شكراً لآبائكم وأمهاتكم .. شكراً لمعلميكم المتفانين .. شكراً لفريق وزارة التربية .. إجازة سعيدة .. ونلقاكم العام الدراسي القادم على خير وصحة ونجاح وإصرار .. pic.twitter.com/vEJhvJpdoV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 2, 2020

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