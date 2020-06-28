طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا رطب ليلا

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الريـاح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والمد الثاني عند الساعة 07:32 و الجزر الأول عند الساعة 12:43 و الجزر الثاني عند الساعة 02:15.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 و المد الثاني عند الساعة 05:31 و الجزر الاول عند الساعة 09:23 و الجزر الثاني عند الساعة 23:07.

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