محمد بن راشد لطالب هندي مصاب بفشل كلوي: أنت في أيد أمينة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة مصحوبة بباقة زهور وهدية شخصية، إلى طالب هندي (15 عاماً)، يعاني مرض الفشل الكلوي، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزارعة كلى، أكد خلالها أنه في أيد أمينة، وأنه سيدعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وجاء في رسالة سموه «إلى عزيزي بريتفيك، هذه لفتة صغيرة مني إليك لتذكيرك بأنك هنا في وطنك وأنك في أيد أمينة، وأنني سأدعو الله أن يبقيك في صحة جيدة وأمن.. استمر في الابتسام أيها المحارب الصغير».

ويعاني الطالب من الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يجري عملية زراعة كلى تبرع بها والده، إلا أن القيود السفر حالت دون إمكانية عودة والده إلى الدولة، كذلك واجهت والدته صعوبة في تحمل نفقات العلاج بعد تأثر عملها بالجائحة.



وقال الطالب بريتفيك سينهاد لـ«الإمارات اليوم»: «أنا عاجز عن الكلام، ولا أستطيع وصف كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأريد أن أشكره من صميم قلبي، بعدما علمت أنه داعم لي طوال أزمتي الصحية، وهذا شرف عظيم لي».

وتابع «بمجرد الانتهاء من عملية زرع الكلى واستعادتي صحتي سأحرص على رد الجميل للإمارات، وسأبذل أفضل ما لدي لخدمة هذه الدولة التي أعطتني كل شيء».



وقالت والدة الطالب، أنديرا دارتشودوري إن عملها تأثر بأزمة (كوفيد ـ 19)، الأمر الذي جعل حياة ابنها في خطر، مؤكدة أن الأسابيع القليلة الماضية كانت كابوساً، إلى أن جاء دعم ورسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابعت أن رسالة وموقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع ابنها امر لا تستطيع أن تصفه الكلمات، مؤكدة أنها وأسرتها ستعمل على رد الجميل لهذا البلد العظيم.

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