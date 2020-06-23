هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطلق مبادرة "لا تشلون هم" للسائقين بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

المصدر: الامارات اليوم ـ راس الخيمة

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مبادرة "لا تشلون هم" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى السائقين والتي تحقق الأمان المجتمعي والصحي، وترفع من ثقافة السائقين بالإجراءات الوقائية والصحة والسلامة المهنية والبيئية. حيث تم توزيع 500 صندوق يحتوي على معدات وقائية مثل الكمامات،والقفازات، ومعقمات الايدي وفيتامين سي.

ويأتي ذلك في اطار حرص الهيئة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية في حماية افراد المجتمع والوقاية والتركيز على توعية السائقين بالمخاطر التي يمكن التعرض لها في ظل الظروف الراهنة.

وذكر السيد/ محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة التشغيل والرقابة أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة التوعوية والتثقيفية التي تعكس اهتمام الهيئة بتثقيف السائقين وتعريفهم بواجباتهم للمحافظة وترسيخ الصحة والسلامة كأسلوب حياة، مما يؤدي ذلك إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي مستدام.

كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للمساعدة في الحد من انتشار كوفيد19 وعلى رأسها الهلال الأحمر الإماراتي لمشاركة الهيئة في هذه المبادرة المجتمعية.

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