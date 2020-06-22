المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قفازات

اشتكى زوّار مركز تجاري كبير في دبي، سلوكيات البعض بالتخلص من القفازات الصحية على أرضية مواقف السيارات، بعد الانتهاء من التسوق، ما قد يسبب ضرراً صحياً لعمال النظافة.

أجهزة

أبدى موظفون دهشتهم من سوء جودة أجهزة قياس درجة الحرارة الاحترازية من «كورونا» في بعض المنشآت، الأمر الذي يتسبب في تأخيرهم عن أعمالهم أمام البوابات الخارجية من دون مبرر، لافتين إلى أن القياس الأول يظهر أحياناً درجات حرارة صادمة تصل إلى 40، ثم يتبين بالفحص الثاني أن الرقم غير صحيح.

مدارس

يشعر أهالي طلاب المدارس بثقل أزمة «كورونا» وطول الفترة الدراسية، مطالبين بالتعاون معهم خلال الجائحة، وعدم إجراء الامتحانات النهائية في هذه السنة الدراسية، خصوصاً للمرحلة الابتدائية، وتقدير مستوى الطلاب وفقاً للتقييمات القصيرة المستمرة.

إغلاق

اشتكى مستهلكون من أن إدارة حماية المستهلك في دبي أغلقت شكاوى قدموها، من دون أن تخطر المستهلك بنتائج الشكوى، خصوصاً إذا كانت تتعلق بمطالب استرداد مالي، أو مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك في دبي، إذ يتم إبلاغ الشاكي بالإغلاق من دون توضيح الإجراء.

انتظار

قال متعاملون مع شركات تأمين صحي إنهم يضطرون عند اتصالهم عبر الهاتف بخدمات العملاء، إلى الانتظار فترات طويلة حتى الانتهاء من سماع قائمة طويلة من الخدمات، التي تقدمها هذه الشركات في شكل إعلان يضطر المتصل إلى سماعه كاملاً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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