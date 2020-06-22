برامج تدريبية لمنتسبي «صندوق الوطن»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المزود الرائد للبرامج التدريبية لموظفي حكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن، المبادرة الاجتماعية الوطنية التي تهدف إلى تمكين المواطنين والمجتمع في الإمارات، من خلال توفير فرص التطور وإطلاق العنان لإمكاناتهم بما يسهم في تنمية الوطن.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون أكاديمية أبوظبي الحكومية و«صندوق الوطن» في الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المفاهيم الإنسانية والوطنية والقيم الاجتماعية لدولة الإمارات، كما ستعمل الأكاديمية على تطوير برامج تدريبية مخصصة تخدم جميع المتدربين المرشحين من الصندوق.

ويقدم «صندوق الوطن» حالياً 18 مبادرة تهدف إلى تحديد وتطوير المواهب الإماراتية المتميزة من مختلف الفئات العمرية، منها برنامج «المبرمج الإماراتي» الذي يهدف إلى تعليم الأطفال الإماراتيين الذين تراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية. وحتى اليوم، ساعد البرنامج في تعليم أكثر من 3200 طالب وطالبة أساسيات البرمجة، وتسجيل أكثر من 500 من الطلبة المتميزين في برامج البرمجة المتقدمة.

وضمن مجالات أخرى، يهدف برنامج «موهبتنا» إلى اكتشاف ودعم الطلاب الإماراتيين المميزين وتنمية مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج العالمية المتخصصة التي تُعنى بتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم، تشمل دورات البرنامج الروبوتات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

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