شرطة عجمان تنظم حملات توعوية للحماية من "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، سلسلة حملات توعوية، لضمان بيئة صحية وآمنة لفئة العمال والموظفين، استفاد منها ما يزيد عن 40 ألف عامل وموظف، بتنفيذ الإدارة العامة للعمليات الشرطية وقسم الاعلام والعلاقات العامة.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية، العميد خالد محمد النعيمي أن الشرطة نظمت خلال حملات التوعية زيارات يومية منذ بدء الأزمة قام بها ضباط وعناصر من الشرطة شملت الشركات والمحلات وقرابة 100 سكناً عمالياً، بالإضافة إلى توزيع لوحات وملصقات ارشادية خاصة بفئة العمال بخمس لغات للتوعية، وتم توجيه الشركات والعمال بأسلوب مبسط وواضح حسب لغاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن القيادة اتخذت كافة إجراءات الوقاية من الوباء، باستهداف حماية فئة الموظفين والعمال في الشركات والسكنات العمالية في عجمان.

وأضاف أن الزيارات الموجهة لسكن العمال شملت المناطق الصناعية ومنطقة الجرف والباهية وجميع مناطق الإمارة التي تضم الموظفين في الشركات والسكنات العمالية، وركزت حملات التوعية على تطبيق الاشتراطات الواجب اتخاذها من قبل الشركات تجاه العاملين، والتدابير الوقائية الموجهة للعمال داخل السكنات والغرف، وفي أماكن العمل ومركبات النقل والحافلات، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه بالمرض وحالات الاصابة بالفيروس.

وقال إن نتائج الحملة أثمرت بالتزام نسبة كبيرة من الشركات والمساكن العمالية باشتراطات الصحة العامة، مضيفاً بأن الحملة جاءت في إطار جهود شرطة عجمان الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الفرق المشاركة تتضمن عناصر شرطية من مراكز الشرطة وإدارة التحريات وإدارة المرور والدوريات وإدارة العمليات إلى جانب قسم الاعلام والعلاقات العامة، ومؤكدا أن أهداف هذه الحملات تتكامل وتتوافق مع الجهود الوقائية على المستوى الوطني، وأن صحة الفئة العاملة هدفا أساسياً في ظل الظروف الراهنة.

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